Рынок ОФЗ сохраняет повышенную неопределенность - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций пока сохраняет повышенную неопределенность, основным фактором остается геополитика, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в четверг остался без изменений в ожидании переговоров делегаций России и Украины в Турции, которые были перенесены на пятницу, в результате чего высокая неопределенность для инвесторов сохранилась, констатирует эксперт.

"Хотя внутренние факторы выглядят умеренно позитивно (высокий спрос на ОФЗ на аукционе, торможение инфляции) основным фактором для рынка госбумаг остается геополитический трек. Ожидаем продолжения консолидации рынка до появления значимых новостей, - пишет аналитик. - В условиях повышенной неопределенности рекомендуем для размещения свободной ликвидности ограничиться короткими облигациями и фондами денежного рынка".

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