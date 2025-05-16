"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью 370-390 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал операционные результаты за апрель 2025 года.

Данные по кредитам интересны тем, что дают первое представление о том, как жесткая денежно-кредитная политика действует на кредитование - в апреле видно явное замедление, констатируют эксперты.

Чистая прибыль за четыре месяца текущего года выросла на 10% г/г, до 542 млрд руб.

Рентабельность капитала оказалась на уровне 22,5%, что соответствует целям менеджмента на год - выше 22%, отмечают аналитики телеграм-канала.

Показатель расходы/доходы за четыре месяца - 30%, что соответствует нижней границе прогноза менеджмента банка на год (30-32%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.