Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 2820-2920п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2820-2920 пунктов в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Богдан Зварич.

"Ожидаем на старте торгов удержания российским рынком позиций вблизи уровней закрытия четверга. Инвесторы могут занять выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле. В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что торги пятницы российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов".

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