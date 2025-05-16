Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к юаню в пятницу утром - ПСБ

Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к юаню на старте торгов в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Этому поспособствует активизация покупок на рынке энергоносителей, говорится в материале эксперта.

Также, по его мнению, позитивом для рубля может стать встреча делегаций России и Украины в Турции.

Плюс к этому, отмечает Зварич, на фоне высоких ставок в экономике продолжает наблюдаться слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, что также играет на стороне рубля.

При этом, указывает аналитик ПСБ, в ходе сессии основное внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях с переговоров, что может способствовать росту волатильности.

"В сложившихся обстоятельствах в пятницу ожидаем продолжение движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Однако при появлении позитивных новостях из Турции китайская валюта может отступить в район 10,8-11 руб. за юань", - пишет эксперт в обзоре банка.

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