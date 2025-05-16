Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс еврозоны в марте;

- число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в апреле;

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май;

- индекс потребительских цен России за апрель;

- квартальный ВВП России;

- ожидание переговоров делегаций РФ и Украины в Турции;

- совет директоров МТС-банка по дивидендам за 2024 год.

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