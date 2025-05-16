Прогнозная цена бумаг ФосАгро на горизонте года - 6900-7100 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость бумаг "ФосАгро" на горизонте года составляет 6900-7100 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 1К25 в размере 201 руб./акцию, дивдоходность - 3,2%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 5 июля. Акционеры будут утверждать размер дивидендов на собрании 24 июня.

"И дивиденды, и операционные результаты за 1К25 оказались лучше ожиданий. "ФосАгро" - это экспортер и будет выигрывать от вероятного в текущем году ослабления рубля. Наша цель на двенадцать месяцев по бумаге - 6900-7100 руб." - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.