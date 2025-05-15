Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк представил нейтральный финансовый отчет за апрель и четыре месяца 2025 года, - пишут эксперты. - Несмотря на замедление кредитного портфеля, банк смог нарастить чистую прибыль на 9,5% за четыре месяца и на 5,1% в апреле как за счет роста процентных и комиссионных доходов, так и за счет сокращения стоимости риска и переоценки кредитного портфеля. Замедление темпов роста чистой прибыли находится в рамках наших ожиданий".

Динамика кредитования Сбербанком физических и юридических лиц в апреле, по мнению аналитиков сервиса, отражает эффективность текущей денежно-кредитной политики Банка России по борьбе с инфляцией и возможность в дальнейшем перейти к циклу снижения ключевой ставки.

"Тем не менее мы обращаем внимание на вероятность роста стоимости риска финансовых организаций на фоне сложности бизнеса работать при текущем уровне ключевой ставки, что может привести к росту резервов банков и снижению чистой прибыли в будущем, - отмечают стратеги. - Мы продолжаем позитивно смотреть на акции и считаем их инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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