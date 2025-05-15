Цена акций Сбербанка может вырасти до 347 руб. на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Котировки акций Сбербанка могут вырасти до 347 рублей за штуку на горизонте года, считает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Егор Дахтлер.

"Результаты эмитента за апрель нейтральны. Сокращение темпов роста кредитного портфеля ожидаемо в условиях высоких ставок. Давление на рост доходов остается умеренным, а отчисления в резервы низкими. Это обеспечивает поддержку рентабельности капитала на высоком уровне", - отмечает эксперт в комментарии.

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