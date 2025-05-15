Рубль днем слабо меняется в паре с юанем в ожидании новостей о российско-украинских переговорах

Москва. 15 мая. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в четверг. Рубль незначительно дешевеет в ожидании новостей о российско-украинских переговорах в Стамбуле. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0885 руб., что на 2,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 18 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,56 руб./$1; контракт EURRUBF, опустился на 30 копеек, до 89,96 руб./EUR1.

Прямые российско-украинские переговоры планируются в Стамбуле в четверг. Российскую делегацию на переговорах России и Украины в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.

В ходе совещания по подготовке работы делегации РФ в Стамбуле президент РФ Владимир Путин накануне определил переговорную позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Совещание по подготовке работы российской делегации президент РФ провел накануне.

Перспективы роста курса пары "юань-рубль" выше 11,2 руб./юань сохраняются, полагает аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"В среду рубль тяготел к умеренному укреплению. Впрочем, в четверг курс "юань-рубль" вырос к 11,13 руб./юань после раскрытия итогового состава российской делегации на переговорах, - пишет эксперт в обзоре. - Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В целом перспективы роста курса выше 11,2 руб./юань сохраняются, но валютный рынок в моменте может замереть в ожидании более конкретных новостей из Стамбула".

Цены на нефть в среду несколько снизились по итогам дня - ОПЕК в своем месячном отчете не пересмотрела прогнозы по спросу, отмечает аналитик. Недельные данные от Минэнерго США показали максимальный с конца марта рост запасов нефти, что, отчасти, компенсировалось более сильным, чем ожидалось, сокращением бензиновых запасов.

"Фьючерсы Brent в четверг упали к $64,1 за баррель. Сейчас давление на котировки усилилось из-за сообщений о возможном достижении договоренностей между США и Ираном, что рискует увеличить предложение сырья в мире. Тем не менее у цен есть потенциал вернуться выше $65 за баррель, если надежды на снятие иранских санкций в очередной раз не реализуются", - прогнозирует Григорьев.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов на фоне растущих ожиданий заключения соглашения между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения. "Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,1 за баррель, что на 3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,28%, до $61,08 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) символически повысило прогноз глобального роста спроса на нефть в 2025 году. Теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 741 тыс. б/с, а не на 726 тыс. б/с, как ожидалось ранее.