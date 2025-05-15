"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 376,7 рубля за штуку для обоих типов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Обнародованные результаты деятельности эмитента за первые четыре месяца 2025 года по РСБУ мы оцениваем как достаточно позитивные. Высокие ставки и жесткое регулирование продолжают оказывать давление на динамику кредитования, однако розничный портфель сумел выйти в плюс с начала года в основном за счет некоторого ускорения в ипотечном сегменте, - пишет эксперт. - При этом благодаря заметно выросшей за прошлый год базе работающих активов, по-прежнему неплохой высокой операционной эффективности и снижению расходов на кредитный риск банк продолжает демонстрировать положительную динамику доходов по основным направлениям деятельности и прибыли".

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