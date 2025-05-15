Новых ярко выраженных драйверов движения для S&P; 500 пока нет - Freedom Finance Global

Новых ярко выраженных драйверов для движения индекса S&P 500 в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Гульдарии Мухлисовой.

"S&P 500 с 8 апреля поднялся на 18%, показав положительную динамику с начала 2025 года. За последние десятилетия такое активное восстановление фиксировалось лишь несколько раз. На текущий момент новых ярко выраженных драйверов движения котировок не просматривается, - пишет эксперт. - В фокусе внимания по-прежнему находится ситуация вокруг импортных тарифов, но конкретных новостей пока немного. Белый дом намекает на возможность анонса новых соглашений после возвращения президента из зарубежной поездки. Дональд Трамп в четверг посетит ОАЭ, и мы ожидаем объявления о новых крупных инвестиционных сделках с участием американских корпораций".

Индекс S&P 500 консолидируется около 5900 пунктов. Ситуация находится под контролем "быков", так как торги проходят выше всех ключевых скользящих средних, указывает Мухлисова. "Индикатор RSI поднялся до максимума за полгода, но еще не достиг зоны перекупленности, что указывает на возможность продолжения восходящей динамики. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка - 6000 пунктов. Сильная поддержка расположена на отметке 5785 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании в обзоре.

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