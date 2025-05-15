Freedom Finance Global понизил прогнозную цену бумаг Toyota до $232

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость бумаг Toyota Motor Corp. с $255 до $232 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Позднякова.

"Эмитент не ожидает ослабления курса японской иены по отношению к доллару и евро в текущем году, что ранее помогало экспортно ориентированному производителю автомобилей демонстрировать рост прибыли. Более того, компания не ожидает и роста прибыли, закладывая в свой прогноз повышенные расходы, связанные с действиями новых торговых ограничений в США", - указывает эксперт инвесткомпании.

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