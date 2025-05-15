"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Exelixis с прогнозной стоимостью на уровне $42,7 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Компания отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, показав динамичный рост выручки и чистой прибыли темпами, значительно опережающими среднеотраслевые, констатирует эксперт.

Ключевой препарат эмитента показывает хорошие результаты в исследованиях по расширению показаний к применению и имеет потенциал дальнейшего наращивания продаж, отмечает Саидова.

"В условиях, когда многие крупные биофармацевтические компании понижают прогнозы на 2025 год из-за угрозы торговых тарифов, Exelixis повысила прогнозы по годовой выручке. С начала текущего года акции подорожали на 11%, при этом все еще выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 15,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам и P/S и EV/S (NTM)", - указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

Саидова при этом также обращает внимание, что данное вложение имеет высокорисковый профиль в силу относительно небольшой величины эмитента.

Exelixis - биотехнологическая компания со специализацией в области онкологии, занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарств для терапии трудноизлечимых видов рака в США.

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