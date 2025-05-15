Перспективы роста курса пары рубль/юань выше 11,20 руб./юань сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Перспективы роста курса пары рубль/юань выше 11,20 руб./юань сохраняются, полагает аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

"В среду рубль тяготел к умеренному укреплению. Впрочем, в четверг курс CNY/RUB вырос к 11,13 руб./юань после раскрытия итогового состава российской делегации на переговорах, - пишет эксперт в обзоре. - Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В целом перспективы роста курса выше 11,20 руб./юань сохраняются, но валютный рынок в моменте может замереть в ожидании более конкретных новостей из Стамбула".

Цены на нефть в среду несколько снизились по итогам дня - ОПЕК в своем месячном отчете не пересмотрела прогнозы по спросу, отмечает аналитик. Недельные данные от Минэнерго США показали максимальный с конца марта рост запасов нефти, что, отчасти, компенсировалось более сильным, чем ожидалось, сокращением бензиновых запасов.

"Фьючерсы Brent в четверг упали к $64,1/барр. Сейчас давление на котировки усилилось из-за сообщений о возможном достижении договоренностей между США и Ираном, что рискует увеличить предложение сырья в мире. Тем не менее у цен есть потенциал вернуться выше $65/барр., если надежды на снятие иранских санкций в очередной раз не реализуются", - прогнозирует Григорьев.

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