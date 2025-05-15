"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целевой ценой 860 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 41% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка Henderson, согласно предварительным операционным показателям, в апреле увеличилась на 14% к апрелю прошлого года,- отмечает аналитик Мария Суханова. - А с начала года ее рост составил 18% к аналогичному периоду 2024 года. Рост в апреле был хуже, чем в марте (+24%), но лучше, чем в феврале (+10%)".

Исторически динамика выручки Henderson колеблется от месяца к месяцу и сильно зависит от погоды, подчеркивает эксперт. Поэтому один месяц замедления считается, скорее, отражением этого тренда, а не ухудшением всей динамики".

"У нас "позитивный" взгляд на акции Henderson на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 3,5х и P/E 7x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год", - заключает Суханова.

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