Диапазон 11-11,5 рублей останется актуальным для юаня в четверг - ПСБ

Диапазон 11-11,5 рублей останется актуальным для юаня в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На валютном рынке рубль продолжает демонстрировать уверенный рост по отношению к основными мировым валютам, которые торгуются у локальных минимумов, - отмечает эксперт в комментарии. - Так, в ходе торгов среды пара юань/рубль снизилась на 0,5%, закончив сессию в районе 11,06 рубля, а официальный курс доллара на четверг опустился до 80,2 рубля".

Основными стимулами к росту национальной валюты, по мнению Зварича, выступают относительно стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе $65/барр., и слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Эти факторы продолжат способствовать укреплению рубля и в рамках сессии четверга.

"При этом фокус инвесторов сегодня сместится в сторону геополитики, - полагает аналитик банка. - Участники торгов будут ждать новости по переговорному процессу из Стамбула, которые могут оказать существенное влияние на динамику рубля. Так, в базовом сценарии на четверг мы ожидаем, что пара юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань и может несколько отступить от его нижней границы. В случае же поступления позитивных новостей из Стамбула, не исключаем снижения китайской валюты в район 10,8-11 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.