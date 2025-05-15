Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сильно упавшей нефти

Москва. 15 мая. Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне активного снижения цен на нефть. Участники рынка при этом находятся в ожидании новостей относительно возобновления прямых российско-украинских переговоров, которое ожидается в четверг в Стамбуле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,141 руб. (+8,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,82 коп. выше уровня действующего официального курса.

В Стамбуле в четверг должны стартовать прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации стал известен накануне лишь около 23.00 мск: ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье. Пресс-секретарь главы государства накануне заявил, что на 15 мая у самого Путина запланированы рабочие встречи.

"...Фокус инвесторов сегодня сместится в сторону геополитики. Участники торгов будут ждать новости по переговорному процессу из Стамбула, которые могут оказать существенное влияние на динамику рубля. Так, в базовом сценарии на четверг мы ожидаем, что пара юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань и может несколько отступить от его нижней границы. В случае же поступления позитивных новостей из Стамбула, не исключаем снижения китайской валюты в район 10,8-11 руб.", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала года - 3,28%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% на 5 мая (после 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует только 16 мая.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 12 мая на уровне 10,09%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций, заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $64,6 за баррель, что на 2,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,31%, до $61,68 за баррель.

Снижению рынка в среду способствовали данные о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.