Итоги аукциона Минфина и данные по инфляции поддержат индекс RGBI в четверг - ПСБ

Итоги прошедшего в среду аукциона Минфина и опубликованные данные по инфляции поддержат индекс RGBI на торгах в четверг, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в среду смог удержаться на отметке 108 пунктов на фоне весьма сдержанного "аппетита к риску" в преддверии ожидаемого начала переговоров делегаций России и Украины в Турции - инвесторы преимущество заняли выжидательную позицию, констатирует эксперт.

Результат аукциона Минфина неожиданно оказался весьма сильным - при спросе на 15 летний выпуск ОФЗ-ПД в размере 182 млрд руб. было размещено бумаг на 92 млрд руб. "Отметим, аукционы Минфина традиционно выступают индикатором настроений институциональных инвесторов на долговом рынке. В результате после объявления итогов аукциона индекс госбумаг перешел к восстановлению", - пишет Грицкевич в обзоре.

Данные по недельной инфляции подтверждают прохождение пика по инфляции в апреле - годовая инфляция на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% неделей ранее, отмечает аналитик ПСБ.

"Рынок госбумаг по-прежнему будет находится в ожидании новостей из Турции. При этом в отсутствии явного негатива можно ожидать осторожных покупок после сильного аукциона накануне и умеренно позитивных данных по инфляции", - заключает эксперт банка.

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