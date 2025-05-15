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15 мая 2025 года 09:09

Нефтяные цены продолжают снижение

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли. Азиатские рынки акций снижаются, кроме Австралии. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent торгуется у $64,6 за баррель.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил в минусе вторую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду.

Трейдеры продолжают следить за ближневосточным визитом президента США Дональда Трампа, а также новостями, касающимися переговоров Вашингтона с торговыми партнерами.

Аппетит к риску на мировых рынках остается существенным после достижения на этой неделе договоренности между Вашингтоном и Пекином о временном взаимном снижении пошлин, отмечает аналитик eToro Лале Аконер.

"Хотя структурные проблемы в отношениях США и Китая остаются нерешенными, соглашение является довольно четким сигналом того, что ни одна из сторон не хочет усиливать торговую напряженность", - заявил Аконер, которую цитирует CNBC.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление инфляции в США, что усилило надежды инвесторов на два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, отмечает Trading Economics.

Как сообщило Минтруда США, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до минимальных с февраля 2021 года 2,3% с мартовских 2,4%.

Заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон заявил в среду, что пошлины и вызванная ими неопределенность могут привести к усилению инфляции в Штатах в этом году.

"Сохранение пошлин на текущих уровнях прервет прогресс в замедлении инфляции и приведет по крайней мере ко временному ее усилению", - заявил Джефферсон в ходе мероприятия, организованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-4,1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,9%).

Уверенный рост показали бумаги чип-мейкеров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+4,2%) и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (+4,7%). Обе компании анонсировали соглашения о поставках ИИ-чипов с саудовской Humain, принадлежащей госинвестфонду Public Investment Fund (PIF). AMD также объявила о выделении дополнительных $6 млрд на обратный выкуп акций.

Капитализация производителя комплектующих для серверов Super Micro Computer Inc. взлетели в цене на 15,7% на информации о заключении компанией многолетнего соглашения о партнерстве с саудовским оператором дата-центров DataVolt на сумму $20 млрд.

Рыночная стоимость American Eagle Outfitters Inc. упала на 6,5%. Ритейлер одежды отозвал прогноз на 2025 год из-за "экономической неопределенности".

Бумаги Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подешевели на 0,3% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиками Jefferies до "держать" с "покупать" из-за ожиданий слабого спроса.

ADR китайского разработчика технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. снизились в цене на 4,4%. По данным СМИ, компания конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Гонконге, за счет которого рассчитывает привлечь средства для развития бизнеса. IPO может пройти в этом году, его потенциальный объем пока неизвестен.

Цена акций сталелитейной компании Nucor Corp. (SPB: NUE), сообщившей о приостановке работы некоторых предприятий из-за кибератаки, опустилась на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 89,37 пункта (0,21%) и составил 42051,06 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 6,03 пункта (0,1%) - до 5892,58 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 136,72 пункта (0,72%), составив 19146,81 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг.

Ралли, вызванное торговым соглашением Китая и США, идет на спад, пишет Trading Economics. Внимание инвесторов переключается на перспективы корпоративных прибылей и экономического роста.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Власти Китая со среды сняли ограничения на экспорт редкоземельных элементов и технологий военного назначения для 28 американских структур. Экспортеры смогут в течение 90 дней подавать заявки на соответствующие лицензии.

Кроме того, КНР отменила торговые и инвестиционные запреты для 17 компаний из США, назвав этот шаг потенциальной перезагрузкой двусторонних отношений.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги JD.com Inc. (SPB: JD), дешевеющие на 3,8%.

Рыночная стоимость JD Health International уменьшается на 3%, Lenovo - на 2,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,4%, Sunny Optical Technology Group - на 2,3%.

Капитализация Orient Overseas (International) Ltd. повышается на 3%, BYD Co. Ltd. и China Resources Mixc Lifestyle Services - на 1,9%, WuXi AppTec и China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Rakuten (-10%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Materials уменьшается на 4,6%, Sumitomo Pharma - на 4,5%, Eisai и Toppan Holdings - на 4,4%.

Цена бумаг Taiyo Yuden увеличивается на 7,1%, Keisei Electric Railway - на 6,7%, Aozora Bank - на 5,3%, Haseko Corp. - на 5,1%, Kuraray - на 4,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,7%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,5%, Samsung Electronics - на 0,4%, Posco и Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Количество занятых в Австралии в апреле повысилось на 89 тыс. - до рекордных 14,64 млн, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали подъема всего на 20 тыс., по данным Trading Economics.

Рыночная стоимость ANZ растет на 1,5%, Westpac - на 0,9%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,9%, Rio Tinto - на 0,7%.

Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций, заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $64,58 за баррель, что на $1,51 (2,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $0,54 (0,81%), до $66,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,4 (2,22%), до $61,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,52 (0,82%), до $63,15 за баррель.

"Цены на нефть падают на ожиданиях, что сделка Вашингтона и Тегерана приведет к смягчению недавно ужесточенных санкций США в отношении Ирана, и это ухудшит глобальный баланс спроса и предложения на рынке", - отмечает экономист Nomura Securities Юки Такасима.

Снижению рынка в среду способствовали данные о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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