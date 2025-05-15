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15 мая 2025 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов переговоров в Стамбуле

Москва. 15 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Стамбуле в четверг должны стартовать прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации стал известен накануне лишь около 23:00 мск: ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года. В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Согласно распоряжению президента РФ, для переговоров также утверждена группа экспертов, в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность заявления президента Владимира Путина о готовности Москвы к этим переговорам. "Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг", - сказал Песков журналистам в среду.

Президент США Дональд Трамп выражал надежду на хорошие новости на украинском треке до конца недели. "Я думаю, мы получим довольно хорошие новости об этом сегодня. А может быть - завтра или в пятницу", - цитировали накануне Трампа американские СМИ.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил в минусе вторую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду. Трейдеры продолжают следить за ближневосточным визитом президента США Дональда Трампа, а также новостями, касающимися переговоров Вашингтона с торговыми партнерами. Аппетит к риску на мировых рынках остается существенным после достижения на этой неделе договоренности между Вашингтоном и Пекином о временном взаимном снижении пошлин, отмечает аналитик eToro Лале Аконер.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление инфляции в США, что усилило надежды инвесторов на два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Как сообщило Минтруда США, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до минимальных с февраля 2021 года 2,3% с мартовских 2,4%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Ралли, вызванное торговым соглашением Китая и США, идет на спад, пишет Trading Economics. Внимание инвесторов переключается на перспективы корпоративных прибылей и экономического роста. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. Власти Китая со среды сняли ограничения на экспорт редкоземельных элементов и технологий военного назначения для 28 американских структур. Экспортеры смогут в течение 90 дней подавать заявки на соответствующие лицензии. Кроме того, КНР отменила торговые и инвестиционные запреты для 17 компаний из США, назвав этот шаг потенциальной перезагрузкой двусторонних отношений.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,7%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях. Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций, заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,60 за баррель, что на 2,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на 0,81%, до $66,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,3%, до $61,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,82%, до $63,15 за баррель.

Снижению рынка в среду способствовали данные о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, снизились на 1,069 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,739 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 мая вырос всего на 0,05% и составил 111,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1058,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,64%), "Почта России БО-002P-02" (+0,48%) и "Почта России-001Р-10" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,69%), "СТМ-001Р-02" (-0,55%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк факторинг" завершило продолжавшееся с 14 марта размещение годовых облигаций серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 22,5% годовых. С учетом данного размещения в настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций на 500 млн рублей и два выпуска биржевых бондов компании на 20,5 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) 23 мая начнет размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD6 объемом 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 49% от номинала (490 рублей за одну облигацию).

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 6-11-го купонов облигаций серии 001Р-22Р на уровне 17,5% годовых. Десятилетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года по ставке полугодовых купонов 9,1% годовых до оферты с исполнением 28 мая 2025 года.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило ставку 7-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 26% годовых. Купоны по выпуску переменные, рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Длительность 1-го купона - 2 дня, 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 6-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 23,3% годовых. Компания разместила эмиссию в феврале 2024 года по ставке квартального купона 18,3% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 97 тыс. 736 облигаций серии 001P-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 0,65% займа. РЖД разместили 20-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в мае 2017 года. Ставку 17-23-го полугодовых купонов до следующей оферты в ноябре 2028 года компания установила на уровне 17,95% годовых.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) выкупило по оферте 274 тыс. 259 облигаций серии БО-002P-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 27,43% займа. Четырехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до исполненной оферты. Ставки 9-12-го купонов до следующей оферты в мае 2026 года компания установила на уровне 32% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" приняло решение 29 мая досрочно погасить облигации серии 002Р-02 объемом 20 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 5-го купонного периода. Пятилетний выпуск с погашением в ноябре 2027 года компания разместила в декабре 2022 года. Ставка 1-5-го полугодовых купонов до оферты с исполнением 3 июня 2025 года составляет 8,9% годовых. Оферту на приобретение эмитент заменил call-опционом.

АО "Росгеология" допустило фактический дефолт при выплате 17-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходилась на 24 апреля. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении компании. С января текущего года "Росгеология" допустила уже четыре фактических дефолта при выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 17-го купона составляет 23,5% годовых. Дата выплаты следующего купона - 26 мая. Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в октябре 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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