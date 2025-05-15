Индекс Мосбиржи пока будет торговаться в диапазоне 2840-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов в четверг в ожидании новостей из Стамбула, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Повышенная волатильность на российском фондовом рынке может сохраниться в четверг ввиду неопределенности относительно итогов прямых контактов делегаций России и Украины, способных стать триггером для активизации крупных игроков. Ждем, что до появления новостей с переговоров индекс Мосбиржи будет находиться между 200-дневной (2840 пунктов) и 20-дневной (2900 пунктов) средними", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.