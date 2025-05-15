Индекс Мосбиржи в целом сохраняет риски ухода ниже 2600п - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" сохраняют скепсис относительно российского рынка акций, по-прежнему ждут падения индекса Мосбиржи ниже отметки в 2600 пунктов, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Индекс Мосбиржи в среду упал на 0,39% и закрылся на отметке 2924 пункта, констатируют эксперты.

Рынки ждут геополитических новостей, при этом даже после недавнего отскока по ценам на нефть цена сырья в рублях сейчас находится на очень низком уровне в 5300 руб., что соответствует справедливому значению индекса Мосбиржи на уровне 2300 пунктов, исходя из корреляций последних полутора лет, указывают аналитики.

"Причина этого расхождения в том, что, во-первых, рынки надеются на геополитический прорыв, во-вторых, индекс Мосбиржи отреагировал на провал цен на нефть марки Brent в последние месяцы в далеко недостаточной мере, а ведь еще в январе ее цена поднималась выше $80 за баррель. При этом мы ждем, что со временем стоимость упадет ниже $60 за баррель. Так что пока сохраняем скепсис относительно российского рынка акций, по-прежнему ждем, что индекс еще упадет ниже отметки 2600 пунктов", - пишут эксперты в обзоре.

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