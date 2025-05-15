Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный ВВП Великобритании в 1К25;

- ВВП, торговый баланс и промышленное производство Великобритании в марте;

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- ВВП еврозоны в 1К25;

- промышленное производство еврозоны в марте;

- индекс цен производителей США в апреле;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае;

- розничные продажи США в апреле;

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла;

- промышленное производство США в апреле;

- квартальные результаты Walmart Inc.;

- акции МКПАО "Т-Технологии" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- совет директоров "РУСАЛа" по дивидендам за 2024 год;

- акционеры "ЛУКОЙЛа" и "ТГК-14" обсудят дивиденды за 2024 год;

- сокращенные финансовые результаты Сбербанка за апрель 2025 года по РСБУ;

- финансовые результаты "Ростелекома" и "ФосАгро" за 1К25 по МСФО;

- финансовые результаты "Юнипро" за 1К25 по РСБУ;

- возможны прямые переговоры РФ-Украина впервые за три года.

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