Рынок акций завершил день откатом ниже 2925п по индексу МосБиржи на ослаблении нефти и в ожидании встречи РФ-Украина

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ завершил дневные торги в среду коррекционным снижением, инвесторы фиксировали прибыль в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent просел к $66 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2925 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в откате акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2924,21 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1148,28 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составил 80,2237 руб. (-32,63 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию по размеру дивидендов за 2024 год годовому собранию акционеров, говорится в сообщении эмитента. Голосование совета по вопросам повестки дня пройдет в заочной форме.

Подорожали акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%).

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Кремль пока не готов назвать состав российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле, так как президент РФ Владимир Путин пока не давал соответствующих указаний, заявил в среду Песков журналистам.

Во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

В среду Трамп заявил, что не исключает своего визита на днях в Стамбул, если увидит, что РФ и Украина на переговорах там имеют шансы на урегулирование конфликта.

"Такая вероятность есть, если это поможет прекратить войну. Я подумаю об этом", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета, рассуждая о том, может ли он посетить Стамбул. При этом Трамп предупредил, что в четверг у него уже запланирован визит в ОАЭ. В настоящее время Трамп проводит турне по арабским странам Персидского залива.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду в целом сохранял нейтральный курс, двигаясь над уровнем 2900 пунктов. Участники торгов сократили активность накануне важных событий - в четверг в Стамбуле ожидаются переговоры с участием делегаций России и Украины. Рыночная конъюнктура ухудшилась - цены на нефть и другое сырье опустились в минус, а курс рубля остается крепким.

На мировых рынках настроения также скорее нейтральные. Договоренность между США и Китаем о взаимном снижении заградительных пошлин инвесторы оценивают со сдержанным оптимизмом - объявленная торговая деэскалация может оказаться лишь тактической паузой, ведь основные противоречия между сторонами не решены. Картель ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, в котором сохранил прогноз темпов роста спроса на нефть в текущем и следующем годах на уровне 1,3 млн б/с. В четверг картину дополнит ежемесячный отчет МЭА. Также в четверг выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны за первый квартал, состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

На российском рынке в четверг ожидается собрание акционеров "ЛУКОЙЛа", где будет рассмотрен вопрос утверждения дивидендов за 2024 год; Сбербанк опубликует сокращенные финансовые результаты по РСБУ за апрель 2025 года; "ФосАгро", "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) - отчетности по РСБУ за I квартал. Рынок в четверг утром может отыгрывать свежие данные Росстата о потребительской инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 мая - 2875-3000 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции, но остается выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Небольшое снижение цен на нефть и стабильно крепкий рубль способствуют негативной динамике. Инвесторы также находятся в ожидании геополитической развязки и конкретики в части переговорного процесса: встреча представителей России и Украины назначена на 15 мая. Дополнительное давление могут оказывать новости об утверждении 17-го пакета санкций со стороны ЕС, которое ожидается 20 мая: ограничения затронут нефтетанкеры, банки, ряд лиц и организаций, напомнил эксперт.

Среди лидеров роста оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,4%) на новостях, что компания планирует подписание долгосрочного контракта с Samsung Heavy Industries относительно танкерной фанеры, которая является одним из премиальных и маржинальных продуктов. "Русал" позитивно отреагировал на опубликованную отчетность по РСБУ за 3 месяца 2025 года, которая показала улучшение финансовых показателей и снижение долговой нагрузки. Просели акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,9%), чему могла способствовать новостная повестка относительно новых санкций на нефтетанкеры со стороны ЕС, отметил Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не показывает значительных изменений в ожидании геополитических и корпоративных событий второй половины недели.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" пытались вернуться к повышению на фоне приостановки укрепления рубля у психологически важной отметки 80 руб./$1 и возможного разворота российской валюты ввиду недавнего изменения объемов операций финансовых регуляторов РФ на рынке, а также попыток роста доллара на Forex в предыдущие сессии. Кроме того, "Сургутнефтегаз" все еще не объявил об итоговых дивидендах за 2024 год, доходность которых по привилегированным акциям согласно консенсус-прогнозу может составить почти 18% и стать самой высокой в секторе. "Русал" в среду отчитался о получении прибыли в I квартале 2025 года по РСБУ в размере 188,9 млрд руб., что в 74 раза больше полученных годом ранее 2,55 млрд руб. Выручка при этом подскочила в 57 раз, до 155 млрд руб. Столь впечатляющие результаты можно объяснить низкой базовой сравнения, а также высокими ценами на алюминий, которые в отчетном периоде оставались недалеко от максимумов с 2022 года, отмечает аналитик.

Акции "Совкомфлота", "ДВМП" (MOEX: FESH) и "НМТП" (MOEX: NMTP) находились под давлением после новостей о планируемом расширении ограничений ЕС в рамках 17-го пакета санкций против судов и судоходных компаний РФ.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось ярко выраженной динамики. Инвесторы находились в ожидании новых экономических и геополитических драйверов, которые могут поступить уже в четверг, в целом придерживаясь оптимистичного настроя. Российский рынок к концу сессии также не показывал значительных изменений на фоне сохранения неопределенности составов делегаций на прямых переговорах РФ с Украиной в Турции. Возможно, интрига не разрешится вплоть до самой встречи, что продолжит ограничивать активность инвесторов. Индекс МосБиржи в целом сохраняет техническую базу для тестирования 3000 пунктов, а далее - апрельского пика 3053 пункта. Затруднения в переговорах и введение новых санкций против РФ (в особенности со стороны США), однако, могут быстро вернуть продажи в акции, заключила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов также отмечает, что предсказать исход переговоров РФ-Украина сложно, причем на Западе уже заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции в случае их провала. И хотя санкционные новости уже давно не оказывают какого-то серьезного воздействия на отечественные акции, определенное дополнительное напряжение на рынке это создает, что побуждает инвесторов придерживаться осторожной позиции. Внешний фон для российского рынка в среду можно охарактеризовать как нейтральный: зарубежные фондовые площадки преимущественно консолидируются, а цены на нефть корректируются вниз после подъема накануне до максимума с конца апреля.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока закрепился выше уровня 2890 пунктов. Ожидается продолжение повышения с ближайшей целью 3000 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, полагает Додонов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,5%), но плюсуют Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,01-0,4% во главе с Nasdaq).

Цены производителей в Японии в апреле выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 4% в годовом выражении, сообщил ЦБ страны. Это совпало со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Безработица в Южной Корее в апреле опустилась до 2,7% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, сообщило статуправление. При этом количество нетрудоустроенных граждан сократилось на 3,4% в годовом выражении - до 854 тыс. человек.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены снижаются после роста днем ранее до максимумов почти за три недели на новостях, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,13 за баррель (-0,7% и +2,6% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $63,24 за баррель (-0,7% и +2,8% во вторник).

Президент США Трамп заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке.

Тем временем вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,454 млн баррелей. Тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем ожидали сокращения запасов на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 600 тыс. баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-6,7%), ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (-5,9%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-4%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-3,6%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%).

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, а чистую прибыль в размере 2,395 млрд рублей оставить в распоряжении компании. Как сообщает компания, такую рекомендацию совет директоров дал годовому собранию акционеров, которое назначено на 30 июня 2025 года.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,3%) на заседании 16 мая рассмотрит вопрос о рекомендациях собранию акционеров по распределению прибыли за 2024 год, говорится в сообщении компании. В том числе планируется рассмотреть рекомендации по размеру дивидендов.

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,9%), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+2,8%), бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,38 млрд рублей (из них 9,18 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,43 млрд рублей на акции "Т-Технологии").