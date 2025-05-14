Акции Группы Ренессанс Страхование по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Группы "Ренессанс Страхование" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, полагают эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Согласно комментариям менеджмента Группы "Ренессанс Страхование", компания прогнозирует в 2025 году рост российского рынка страхования жизни на 15-20%, - отмечают аналитики. - Рынок non-life страхования может остаться на уровне прошлого года или увеличиться на 5%. Однако, по мнению компании, ситуация в сегменте non-life может быстро измениться в положительную сторону в случае снижения ключевой ставки и перехода населения от сберегательной к потребительской модели поведения. Отдельно стоит отметить текущую среду высоких ставок в экономике, в которой страховые компании получает более высоких процентный доход от своих инвестиционных портфелей, что оказывает благоприятный эффект на чистую прибыль".

По оценке экспертов сервиса, акции Группы "Ренессанс Страхование" сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность.

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