S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5850-5940п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5850-5940 пунктов на торгах в среду при умеренной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"Рынок продолжил отыгрывать покупками спад напряженности в торговых взаимоотношениях США с Китаем и сигналы о готовности к снижению тарифов, отмечает эксперт. - Это поддержало пересмотр прогнозов прибыли S&P 500, однако высокая неопределенность вокруг дальнейшей внешнеторговой политики Белого дома и сложности с достижением взаимоприемлемых соглашений с государствами-партнерами вынуждают инвесторов проявлять осторожность".

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют околонулевую динамику, констатирует Калымбеков. Китайские акции растут. Золото умеренно снижается, отражая охлаждение спроса на защитные активы. Баланс рисков на предстоящую сессию аналитик оценивает как положительный при умеренной волатильности и прогнозирует движение S&P 500 в диапазоне 5850-5940 пунктов.

"С технической тоски зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после пробоя 200-дневной скользящей средней. Ситуация находится под контролем "быков". Индикатор RSI поднялся до максимума за полгода, но еще не достиг зоны перекупленности, что также указывает на возможность продолжения восходящей динамики. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка - 6000 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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