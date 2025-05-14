Начало цикла смягчения ДКП ФРС вероятно не ранее октября-декабря 2025г - Freedom Finance Global

Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США вероятно не ранее октября-декабря текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Данные по инфляции в США за апрель выглядят двойственными, констатирует эксперт. Так, показатель продолжает снижаться в годовом выражении и уже приближается к целевому уровню в 2%, что поддерживает надежды на возможное снижение ставки ФРС США во втором полугодии 2025 года. Однако, отмечает Чернов, в месячной динамике сохраняется некоторая устойчивость цен, особенно в сегменте услуг, видимо, как раз на фоне резкого повышения импортных пошлин с апреля, что, скорее всего, не позволит регулятору действовать слишком активно.

Американский президент Дональд Трамп через социальные сети призывает ФРС не медлить со снижением ключевой ставки рефинансирования, так как его торговые войны могут привести к замедлению темпов роста экономики США и мировой экономики в целом. Но Федрезерв является независимым органом, в связи с чем может сохранять высокие ставки вплоть до конца года, пока экономика не адаптируется к новым "тарифам", обращает внимание аналитик инвесткомпании. Так как США и Китай понизили импортные пошлины на 90 дней и начинают формировать переговорную группу по этому вопросу, то увеличивается вероятность их полной отмены или существенного снижения, отмечает он в обзоре.

"На этом фоне мы считаем, что ФРС выберет выжидательную позицию, по крайней мере, на ближайшие три месяца, и к вопросу снижения вернется только на сентябрьском заседании. При этом сразу опускать "ключ", скорее всего, не будет и сначала ограничится "голубиным" сигналом. Мы ожидаем начало цикла смягчения денежно-кредитной политики в США не ранее октября-декабря 2025 года", - пишет Чернов в материале инвестиционной компании.

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