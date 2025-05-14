Диапазон цены нефти в $60-65/барр. пока является обоснованным - ПСБ

Причин для уверенного оптимизма в отношении цены нефти марки Brent пока не видно, диапазон $60-65 за баррель является обоснованным, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Считаем паузу в торговой войне и снижение градуса эскалации позитивным фактором для нефти. Тем не менее неочевидно, как на рынок в плане поставок повлияют действия США, связанные с Ираном, Россией и Венесуэлой. К тому же есть весомый фактор ОПЕК+, ведь за май и июнь на рынок добавится примерно 0,8 млн барр./день нефти, что существенно. На этом фоне пока не видим причин для уверенного оптимизма в отношении цены нефти марки Brent и считаем диапазон $60-65 за баррель обоснованным", - пишет аналитик в комментарии.

"Крепкий рубль и невысокие цены на нефть сдерживают акции "нефтянки". Но для них сейчас более весомы геополитика и ожидания "потепления". Наши фавориты - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", - отмечает Крылова.

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