Инвесторам пока стоит сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией - ПСБ

Инвесторам стоит временно сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией в условиях повышенной неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Инвесторы на рынке гособлигаций заняли выжидательную позицию в преддверии предполагаемой встречи в Турции 15 мая - индекс вернулся к отметке 108 пунктов, констатирует эксперт.

Минфин в среду (как и неделей ранее) предложит к размещению только один выпуск - 15-летние ОФЗ-ПД. Учитывая фактор повышенной неопределенности на рынке, спрос на аукционе, скорее всего, будет невыразительный - на прошлой неделе аукцион был признан несостоявшимся, отмечает Грицкевич.

"В текущей ситуации пока рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - при размещении свободной ликвидности сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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