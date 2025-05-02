Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций М.Видео до 120 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций "М.Видео" до 120 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

Согласно новой стратегии, отмечает эксперт, эмитент продолжит открывать компактные магазины и закрывать неэффективные торговые точки, а также рассчитывает увеличивать долю онлайн-продаж за счет сотрудничества с маркетплейсами, развивать производство СТМ с фокусом на крупную и мелкую бытовую технику, масштабировать сервисное направление.

"Однако для фондового рынка и миноритарных акционеров наиболее полезной была бы информация о том, как "М.Видео" планирует сокращать в дальнейшем свою очень высокую долговую нагрузку. Мы снизили цель по акциям компании на ближайший год до 120 рублей за штуку", - пишет эксперт в обзоре.

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