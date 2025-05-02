"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 592 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Акции эмитента за последние шесть месяцев показывают динамику с опережением рынка - принесли доходность в размере почти 20%. При этом прогнозируемый компанией динамичный рост выручки и чистой прибыли на 2025 год позволяет возлагать ожидания уверенной положительной динамики акций в ближайший год: биофармацевтическая компания выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения в сравнении с мировой отраслью, - пишет эксперт. - Пайплайн компании выглядит весьма интересно, количество совершенных за последний год и ожидаемых запусков препаратов не оставляет сомнений в перспективах роста бизнеса "Промомеда".

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Особое внимание эмитент уделяет заболеваниям, лечение которых имеет высокую социальную значимость, а именно онкологии, метаболическим нарушениям, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

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