Рубль может ослабнуть до 11,5 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ

Вероятно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню до конца короткой торговой недели и приближение курса валютной пары к верхней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Геополитический новостной фон в понедельник продолжал выступать в поддержку рубля, подпитывая позитивные ожидания снижения геополитической напряженности. Национальная валюта незначительно укрепилась в понедельник, констатирует аналитик. При этом объемы биржевых торгов валютой просели на фоне завершения периода апрельских налоговых выплат.

Все указывает на сохраняющуюся слабой активности импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики, отмечает Попов.

"Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксации рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле в преддверии продолжительных выходных, - пишет эксперт ПСБ в материале. - При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор, который может существенно влиять на котировки, как усиливая ожидаемый тренд в случае негативных новостей, так и полностью его нивелируя при усилении позитивных ожиданий".

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