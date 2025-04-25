Пара рубль/юань попытается преодолеть уровень 11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань на следующей короткой неделе попытается преодолеть уровень 11,5 руб./юань и закрепиться над ним, говорится в обзоре банка ПСБ.

На неделе российский рубль перешел к ослаблению, в результате чего пара юань/рубль продемонстрировала восстановление и к концу недели закрепилась в середине диапазона 11 - 11,5 руб./юань, констатируют эксперты банка.

На предстоящей короткой неделе, по их мнению, рубль может продолжить волну ослабления. Важным фактором станет прохождение 28 апреля пика налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Плюс к этому, давление на рубль может оказать желание части инвесторов зафиксировать прибыль в длинных позициях по рублю, что будет способствовать усилению продаж, полагают эксперты ПСБ.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара юань/рубль попытается преодолеть уровень 11,5 руб./юань и закрепиться над ним, - прогнозируют они. - Что же касается доллара, то, на наш взгляд, американская валюта может подняться в диапазон 84 - 86 руб./$1. Коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля".

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