"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2025 года: чистая прибыль увеличилась на 15,4% г/г до 141,2 млрд руб., при этом рентабельность капитала составила 20,9%. Чистый процентный доход банка в январе-марте рухнул на 65,8% г/г до 52,6,1 млрд руб. на фоне падения показателя чистой процентной маржи до 0,7% с 2,2% в том же периоде 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В то же время чистый комиссионный доход подскочил на 40,6% до 72,7 млрд руб. благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей, отмечается в комментарии.

ВТБ также сообщил, что его показатели достаточности капитала остаются на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

"Представленная отчетность ВТБ оказалась весьма неплохой, с существенным опережением наших и рыночных ожиданий по чистой прибыли, - отмечает Додонов. - Надо отметить, что ключевой процентный бизнес банка продолжает находиться под сильным давлением из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ, тогда как главным драйвером роста прибыли стали резко выросшие доходы от операций с финансовыми инструментами. Тем не менее учитывая сохраняющуюся большую недооценку акций ВТБ по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, мы сохраняем рейтинг "покупать" для них".

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