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24 апреля 2025 года 16:31
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу - "Т-Инвестиции"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Мы ожидаем, что завтра Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% и даст такой же сигнал, как и на предыдущем заседании: нейтральный на ближайшее заседание и умеренно жесткий на будущее, - прогнозирует эксперт. - Регулятору будет трудно принять иное решение, учитывая очередной виток внешней неопределенности. Однако и внутренние, и внешние факторы усиливают давление на российскую экономику, а значит и на процентную ставку. Это добавляет аргументов в пользу ее снижения в ближайшие месяцы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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24 апреля 2025 года 19:47
Рынок акций РФ консолидировался у 2945п по индексу МосБиржи на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта на Украине
Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и показала слабость нефть (фьючерс на Brent вернулся к $66 после роста днем до $67 за баррель). Индекс МосБиржи завершил торги в районе 2945 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), аутсайдерами стали "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-1,4%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%). читать дальше
.24 апреля 2025 года 19:23
Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ по ставке
Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подешевел на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.24 апреля 2025 года 19:01
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.24 апреля 2025 года 18:28
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на фоне непростой ситуации в секторе металлургии, говорится в комментарии аналитиков брокера. "Отчетность компании за 1К25 не удивила инвесторов: снижение большинства финансовых показателей... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:04
Акции "Селигдара" по-прежнему обладают потенциалом роста, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Согласно отчетности компании за 1К25, производство лигатурного золота выросло в 1 квартале на 0,12% в годовом выражении, до 0,846 т. Производство... читать дальше
.24 апреля 2025 года 17:36
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Налоговый период в России дает возможность дешевле купить валюту, так как предложение на рынке повышается в связи с конвертацией экспортерами выручки в... читать дальше
.24 апреля 2025 года 17:01
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и целевую цену на уровне 41 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18%, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Согласно отчетности... читать дальше
.24 апреля 2025 года 16:01
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Норильского никеля" на уровне 156 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Несмотря на определенное оживление в последние месяцы, бумаги "Норникеля" четвертый год демонстрируют... читать дальше
.24 апреля 2025 года 15:36
Москва. 24 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и почти не меняется на Московской бирже днем в четверг. Рубль отыграл потери на фоне активно растущей нефти и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.24 апреля 2025 года 15:32
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5500 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Складывается нейтральный баланс рисков.... читать дальше
.24 апреля 2025 года 15:02
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Baidu Inc. и целевую цену 112 HKD для акций эмитента и $116 для депозитарных расписок на NASDAQ, что подразумевает потенциал роста на 40% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Пессимизм в отношении Baidu в... читать дальше
.24 апреля 2025 года 14:36
Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании 25 апреля снижена не будет, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Последние четыре недели потребительские цены в России последовательно замедляли рост, что, на взгляд эксперта, дает основание говорить об устойчивости тренда.... читать дальше
.24 апреля 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 39,55 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 33,69 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.24 апреля 2025 года 13:41
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте года составляет 70 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимира Чернова. Эмитент демонстрирует устойчивое развитие... читать дальше
.24 апреля 2025 года 13:01
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года. После слабого 2024 года эмитент планировал пересмотреть свой подход не только к прогнозированию... читать дальше
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