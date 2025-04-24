S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5500п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5500 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Складывается нейтральный баланс рисков. Прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5270-5500 пунктов, - пишет эксперт. - Ситуация для S&P 500 остается нейтральной. Последним событием стал его уверенный отскок от уровня 5100 пунктов, который был протестирован 21 апреля. Мы полагаем, что на этой отметке сформировалась сильная поддержка. Тем не менее значительного изменения на техническом графике пока не произошло. Похоже, что закрыть нисходящий гэп, образовавшийся 3 апреля, "быкам" будет трудно: сильным сопротивлением выступает уровень 5500".

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