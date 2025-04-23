Потенциал роста акций Газпром нефти может оказаться ограниченным - "Велес Капитал"

Потенциал роста акций "Газпром нефти" может оказаться ограниченным, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Газпром нефть" является одной из компаний, еще не объявившей итоговых дивидендов за 2024 год, отмечает эксперт в комментарии. "Газпром нефть" осуществила выплаты за 1-е полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. с доходностью на момент выплаты на уровне 7,7%. За 2-е полугодие чистая прибыль достигла 151 млрд руб. и оказалась ниже консенсус-прогноза 158 млрд руб. Выплаты за 2-е полугодие, таким образом, также вероятно окажутся ниже первой половины года, полагает Кожухова.

"С технической точки зрения акции "Газпром нефти" весной ощущали слабость вместе со всем фондовым рынком и вернулись к повышению в апреле после обновления минимума с июля 2023 года (509,05 руб.), - указывает аналитик. - Краткосрочные и среднесрочные сигналы по бумагам в целом улучшаются. Сигналы о смене тренда, однако, поступят в случае стабилизации котировок выше 600 руб. с перспективой движения к годовому пику 676 руб. и тестирования в том числе линии долгосрочного медвежьего тренда и закрытия дивидендного гэпа 2024 года (695,25 руб.)".

Оптимистичный сценарий слома долгосрочного тренда, скорее всего, реализуется в случае уверенного роста всего российского фондового рынка при ослаблении геополитической напряженности и более высоких ценах на нефть, считает Кожухова. При более сдержанном сценарии потенциал повышения акций "Газпром нефти" может оказаться ограниченным.

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