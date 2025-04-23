ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в апреле - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В конце текущей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. За последнее время стали сильнее проявляться признаки замедления инфляции и деловой активности. Укрепление рубля и положительный спред ставок денежного рынка к ключевой ставке ЦБ выступают дополнительными дезинфляционными факторами. В этих условиях участники рынка будут ожидать первых сигналов по смягчению позиции ЦБ", - пишет эксперт.

Однако общую картину, по мнению Кравченко, портят данные по кредитованию и инфляционным ожиданиям в марте. Корпоративное кредитование после паузы возобновило рост, ипотечное кредитование за счет госпрограмм остается в плюсе, а инфляционные ожидания достаточно неожиданно выросли в марте.

"В этих условиях ЦБ, вероятно, перестрахуется и сохранит умеренно-жесткую позицию, продолжив наблюдать за ситуацией. Ставка будет сохранена на уровне 21%, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Появления явных сигналов на смягчение мы пока не ожидаем, но не исключаем, что ЦБ все же может убрать из пресс-релиза формулировку о возможности повышения ставки".

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