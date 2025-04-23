Отчетность Verizon за 1К25 нейтральна для цены ее акций - инвестбанк "Синара"

Отчетность Verizon Communications за первый квартал текущего года нейтральна для стоимости ее акций, котировки акций GE Aerospace могут продолжить рост в ближайшее время, говорится в обзоре старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

База эмитента за квартал уменьшилась на 289000 абонентов с ежемесячной оплатой, тогда как аналитики в среднем ожидали потери 185500, констатируют эксперты банка. В Verizon пояснили, что сокращение отчасти связано с урезанием расходов федеральных органов и соответствующим уменьшением закупок.

Выручка за отчетный квартал выросла до $33,5 млрд, лишь немного превысив прогноз аналитиков в $33,3 млрд; по скорректированной прибыли на акцию ($1,19) компания также превзошла расчеты ($1,15), отмечают Вахрамеев и Горбунов.

Tesla представила далеко не лучшие результаты за 1К25, указывают аналитики инвестбанка: выручка составила $19,34 млрд против ожидавшихся $21,11 млрд, скорректированная прибыль на акцию - $0,27 против $0,39.

"Однако в ходе расширенных торгов бумага взлетела в цене на 5%, так как рынок взбодрило заявление Илона Маска, что в ближайшее время он станет уделять больше времени Tesla и меньше работе в администрации Дональда Трампа. Можно предположить, что инвесторы также поверили обещанию компании запустить в производство в 2025 году более доступные модели, - отмечают Вахрамеев и Горбунов. - На наш взгляд, инвесторов финансовые результаты теперь не сильно заботят и на динамику котировок бумаг влияние скорее окажет отчет по поставкам электромобилей за апрель".

Котировки акций GE Aerospace подскочили во вторник на 6,1% после выхода информации, что выручка в 1К25 составила $9,9 млрд, а скорректированная прибыль - $1,49 на акцию. Оба показателя превысили средние прогнозы опрошенных агентством FactSet ($9,05 млрд и $1,27 на акцию). "Мы ожидаем, что рост в бумаге продолжится", - говорится в материале экспертов инвестбанка "Синара".

Сразу на 8,1% подорожали во вторник акции 3M Co. на хорошей отчетности за 1К25, констатируют аналитики. При выручке в $5,78 млрд скорректированная прибыль достигла $1,88 в расчете на акцию, превзойдя составленные LSEG консенсус-прогнозы в $1,77 по прибыли на акцию и $5,76 млрд по выручке. "Рынок, по нашему мнению, справедливо оценил отчетность", - отмечают Вахрамеев и Горбунов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.