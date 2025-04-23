Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский фармацевтический холдинг представил финансовые результаты за 2024 год: выросли выручка и портфель препаратов, однако чистая прибыль оказалась под давлением инвестиций в разработку новых молекул; при этом компания выполнила ранее заявленные прогнозы на 2024 год, констатируют эксперты.

Менеджмент "Промомеда" представил прогноз на 2025 год: рост выручки составит 75%; рентабельность по скорректированной EBITDA превысит 40%; рентабельность по чистой прибыли составит более 20%; отношение чистый долг/скорр. EBITDA будет ниже 2,5x.

"Эмитент демонстрирует уверенный рост выручки, подкрепленный выводом на рынок новых препаратов. Одновременно с ростом присутствия компании на внешних рынках это будет способствовать росту финансовых результатов в будущем. Исходя из текущих котировок мы полагаем, что акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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