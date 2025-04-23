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23 апреля 2025 года 16:39
Акции Сбербанка, Т-Технологий и Совкомбанка - фавориты банковского сектора на рынке РФ
Акции Сбербанка, "Т-Технологий" и Совкомбанка являются фаворитами банковского сектора на российском рынке, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы умеренно позитивно смотрим на российский банковский сектор на фоне ожиданий по потенциальному смягчению денежно-кредитной политики. Полагаем, что тогда сектор сможет сохранить уровень прибыльности 2024 года, выплатить хорошие дивиденды и продолжить рост в период снижения ключевой ставки Банка России. В качестве фаворитов в отрасли мы выделяем акции Сбербанка, "Т-Технологий" и Совкомбанка, которые, на наш взгляд, остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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