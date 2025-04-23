S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5240-5450п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5240-5450 пунктов в среду, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Баланс рисков на среду оцениваем как позитивный при сохраняющейся повышенной волатильности, - указывает эксперт в обзоре. - Индикатор RSI колеблется ниже 50 пунктов, индекс широкого рынка остается ниже всех ключевых скользящих средних. По-прежнему полагаем, что для S&P 500 актуален боковик в диапазоне 5100-5500 пунктов. В случае усиления распродажи бенчмарк может устремиться к следующей сильной поддержке на отметке 4900 пунктов".

Одним из наиболее важных макрорелизов дня, отмечает Калымбеков, будет предварительная оценка PMI от S&P Global за апрель. Консенсус в отношении промышленного индекса предполагает уход ниже 50 пунктов, а для сервисного прогнозируется снижение с 54,4 до 52,5 пункта.

Также, обращает внимание аналитик инвесткомпании, выйдет статистика продаж новых домов за март (консенсус - 681 тыс.); будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, которая позволит оценить влияние тарифной неопределенности на планы компаний.

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