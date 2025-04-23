Надежды на сигналы к смягчению ДКП от ЦБ РФ в апреле могут не оправдаться - "Велес Капитал"

Надежды на явные сигналы к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) от Банка России по итогам заседания 25 апреля 2025 года могут не оправдаться, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"За последнее время стали сильнее проявляться признаки замедления инфляции и деловой активности. Укрепление рубля и положительный спред ставок денежного рынка к ключевой ставке ЦБ выступают дополнительными дезинфляционными факторами, - пишет эксперт в обзоре. - В этих условиях участники рынка будут ожидать первых сигналов по смягчению позиции ЦБ. Однако общую картину портят данные по кредитованию и инфляционным ожиданиям (ИО) в марте. В этих условиях регулятор, вероятно, перестрахуется и сохранит умеренно жесткую позицию, продолжив наблюдать за ситуацией. Ставка будет сохранена на уровне 21%. Появления явных сигналов на смягчение мы пока не ожидаем, но не исключаем, что ЦБ все же может убрать из пресс-релиза формулировку о возможности повышения ставки".

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