Промомед может направить на дивиденды не менее 15% чистой прибыли по МСФО за 2024г - Freedom Finance Global

"Промомед" может направить на дивиденды 1не менее 5% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Промомед" в среду опубликовала весьма впечатляющие финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Так, выручка по МСФО выросла на 35% и составила 21,44 млрд руб. EBITDA выросла на 31%, до 8,23 млрд руб., а показатель рентабельности по EBITDA составил 38%, что превысило обнародованный летом 2024 года плановый уровень. Чистая прибыль группы в прошлом году сократилась на 3%, до 2,88 млрд руб., однако показатель чистой прибыли, скорректированной на разовые расходы, увеличился в на 22%.

"Основными драйверами роста стали успешные продажи и вывод новых инновационных препаратов на перспективные рынки. В целом результаты "Промомеда" за 2024 год выглядят сильными, и сокращение показателя отношения чистого долга к скорректированной EBITDA до 2,1 позволяет предположить, что, согласно дивидендной политике, группа может выплатить дивиденды, направив на них не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО", - отмечает Мильчакова.

Целевая цена по акциям "Промомеда" составляет 460 рублей на горизонте года.

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