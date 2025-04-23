"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Промомеда

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций ПАО "Промомед", учитывая их высокую оценку по мультипликаторам, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Биофармацевтическая компания опубликовала умеренно позитивный финансовый отчет за 2024 год. Компании в целом удалось выполнить обещания, которые она давала на IPO, констатирует эксперт. Также менеджмент подтвердил амбициозные планы на 2025 год.

"В котировки бумаг эмитента уже заложены ожидания агрессивного роста выручки в ближайшие годы за счет вывода на рынок инновационных препаратов. Однако после публикации операционных результатов за текущий год можем пересмотреть свое мнение", - указывает Самуйлов.

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