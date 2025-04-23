Акции Северстали, вероятно, переоценены рынком - "Мои Инвестиции"

Акции "Северстали" в настоящее время скорее переоценены рынком, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за отчетный период, учитывая отрицательный FCF.

"Спрос на сталь в России находится под давлением из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, кроме того, у эмитента повышенные капитальные затраты, поэтому в ближайшие кварталы значительные выплаты дивидендов маловероятны. Мы полагаем, что акции "Северстали" скорее переоценены, и у нас осторожный взгляд на сектор в целом", - пишут эксперты.

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