Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за апрель;

- торговый баланс еврозоны за февраль;

- продажи новых домов в США в марте;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство России в марте;

- выступление главы Банка Англии Артура Бейли;

- финансовые результаты ПАО "Промомед" за 2024 год по МСФО;

- главы Минфинов и ЦБ стран G7 встретятся в Вашингтоне;

- переговоры по Украине в Лондоне;

- раунд переговоров по ядерной программе Ирана с США;

- квартальные результаты Philip Morris International, IBM, AT&T Inc., Texas Instruments и Boeing Co.

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