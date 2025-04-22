"Финам" повысил рейтинг акций Диасофта до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Диасофта" с "держать" до "покупать", оставив целевую цену на уровне 4214 рублей, что предполагает потенциал роста на 22%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

На прошлой неделе сооснователь "Диасофта" Александр Глазков сказал, что дополнительной эмиссии акций, которая была объявлена в начале марта после публикации результатов за 9 месяцев 2024 финансового года, не будет. Дополнительная эмиссия должна была составить 2% от текущего объема акций в обращении (примерно 210 тыс. акций), при этом акции должны были выкупить текущие акционеры, напоминает эксперт "Финама".

"Денежные средства предполагалось направить на реализацию инвестиционной программы, однако по новой информации вместо дополнительной эмиссии основные акционеры выдадут беспроцентный заем компании на сопоставимую сумму, - отмечает Степанов. - Такой ход позволит компании в том числе выплатить дивиденды за 4К2024 в полном объеме и не размывать долю миноритарных акционеров. Мы позитивно оцениваем этот шаг компании и поэтому повышаем рейтинг ее акций".

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