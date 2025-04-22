"Финам" повысил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation до "покупать"

Финам" повысил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне $23,3, что предполагает потенциал роста на 32,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Повышение рейтинга связано с коррекцией рынка после решения США ввести тарифные пошлины, - отмечает эксперт Кристина Гудым. - В текущей ситуации возможна дополнительная просадка, но долгосрочные драйверы кейса остаются в силе. Ключевыми рисками мы видим политическую напряженность, связанную с тарифными войнами; снижение инвестиций в космическую отрасль в связи с высокими процентными ставками; замедление темпов закупок оборудования для развития технологий ввиду ужесточения условий кредитования".

ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями.

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