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22 апреля 2025 года 18:22

"Финам" повысил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation до "покупать"

Финам" повысил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне $23,3, что предполагает потенциал роста на 32,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Повышение рейтинга связано с коррекцией рынка после решения США ввести тарифные пошлины, - отмечает эксперт Кристина Гудым. - В текущей ситуации возможна дополнительная просадка, но долгосрочные драйверы кейса остаются в силе. Ключевыми рисками мы видим политическую напряженность, связанную с тарифными войнами; снижение инвестиций в космическую отрасль в связи с высокими процентными ставками; замедление темпов закупок оборудования для развития технологий ввиду ужесточения условий кредитования".

ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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