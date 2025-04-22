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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Европлана до 900 руб
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22 апреля 2025 года 17:43
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Европлана до 900 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Европлана" до 900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Падение объемов нового бизнеса эмитента, как и всего рынка лизинга, обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Умеренно негативно оцениваем операционные результаты за первый квартал текущего года", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОПЛАН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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23 апреля 2025 года 11:26
Акции "Северстали" интересны в качестве долгосрочной идеи, прогнозная стоимость бумаг сохраняется на уровне 1531 рубля за штуку, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Данные эмитента по финансовым и операционным результатам за 1К25 оказались слабыми. При этом считаем, что... читать дальше
.23 апреля 2025 года 11:06
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" и целевую цену 376,7 рубля для обоих типов акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 34,84 руб. на... читать дальше
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.23 апреля 2025 года 09:58
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.23 апреля 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти на ожиданиях позитивных геополитических новостей
Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти на ожиданиях как позитивных геополитических новостей, так и смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажет и благоприятная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.23 апреля 2025 года 09:43
Возможен откат индекса Мосбиржи к уровню 2900 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Учитывая понижение уровня представительства на встрече США, стран Европы и Украины и, как следствие, ожиданий по ее итогам, вероятно... читать дальше
.23 апреля 2025 года 09:42
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "Северстали" и целевую цену на уровне 1258 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 21%, говорится в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Финансовые итоги 1К25 "Северстали" совпали с рыночным консенсусом в... читать дальше
.23 апреля 2025 года 09:28
Акции "Северстали" в настоящее время скорее переоценены рынком, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за... читать дальше
.23 апреля 2025 года 09:14
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за апрель; - торговый баланс еврозоны за февраль; - продажи новых домов в... читать дальше
.23 апреля 2025 года 09:10
Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в среду. Цены на нефть повышаются в среду утром, Brent торгуется выше $68 за баррель. читать дальше
.22 апреля 2025 года 19:31
Москва. 22 апреля. Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором поддержки также выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся выше 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+6,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,4%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+6,1%). читать дальше
.22 апреля 2025 года 19:25
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.22 апреля 2025 года 19:01
Стоимость природного газа в Европе может снизиться до $350-400 за тыс. куб. м к началу лета - Freedom Finance Global
Стоимость природного газа в Европе может снизиться до $350-400 за тыс. куб. м к началу лета, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Цены на природный газ в Европе и США в 2025 году останутся под давлением из-за продолжающейся переориентации рынков сбыта и увеличения объемов... читать дальше
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