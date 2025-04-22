"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Европлана до 900 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Европлана" до 900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Падение объемов нового бизнеса эмитента, как и всего рынка лизинга, обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Умеренно негативно оцениваем операционные результаты за первый квартал текущего года", - указывают эксперты.

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